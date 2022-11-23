Вечер воспоминаний писателя Виктора Гроссмана пройдет в Вологде 25 ноября

Вечер воспоминаний писателя Виктора Гроссмана пройдет в музее «Вологодская ссылка» 25 ноября.
О судьбе и творчестве Гроссмана расскажет член Союза журналистов России Елена Дуганова.
– Что мы знаем о писателе Викторе Гроссмане? Не так много. Человек с тяжелой судьбой, родившийся до Революции 1917 года, дважды прошедший лагеря, сумевший выжить в тяжелейших условиях и начать жизнь заново. Имя его непосредственно связано с Вологдой. После освобождения из лагерей Виктор Азриэлевич поселился в Вологде, здесь писал, стал одним из отцов-основателей Вологодской писательской организации, – говорится в анонсе мероприятия.
Начало вечера воспоминаний 25 ноября в 16:00 в музее «Вологодская ссылка» по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33.
Вход свободный, необходима предварительная запись по телефону: (8172) 56-21-07.
Возрастные ограничения: (12+).