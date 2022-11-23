Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России

Выставка «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» открылась в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России в Московской области.

В экспозиции представлены полноразмерные изображения святых воинов из ферапонтовского собора Рождества Богородицы. Фрески, созданные Дионисием и его сыновьями, датируются 1502 годом.

– На выставке в Московской области представили образы Архистратига Михаила – предводителя грозных сил воинства ангелов, олицетворяющего борьбу Добра со Злом, образы канонизированных римских воинов – Святых Георгия и Христофора, сложивших жизнь за свою веру во Христа, и образы русских князей-воинов Александра Невского и Михаила Тверского, защитивших Русь и православную веру от врага, – говорится в анонсе мероприятия.

Участниками проекта стали Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России, Музей русской иконы им. Михаила Абрамова, Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, частный коллекционер Игорь Сысолятин.

Посетить выставку «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» можно в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России в Московской области до 28 февраля этого года.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

