Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России

23.11.2022 [Культура]

Выставка «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» открылась в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России в Московской области.

В экспозиции представлены полноразмерные изображения святых воинов из ферапонтовского собора Рождества Богородицы. Фрески, созданные Дионисием и его сыновьями, датируются 1502 годом.

– На выставке в Московской области представили образы Архистратига Михаила – предводителя грозных сил воинства ангелов, олицетворяющего борьбу Добра со Злом, образы канонизированных римских воинов – Святых Георгия и Христофора, сложивших жизнь за свою веру во Христа, и образы русских князей-воинов Александра Невского и Михаила Тверского, защитивших Русь и православную веру от врага, – говорится в анонсе мероприятия.

Участниками проекта стали Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России, Музей русской иконы им. Михаила Абрамова, Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, частный коллекционер Игорь Сысолятин.

Посетить выставку «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» можно в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России в Московской области до 28 февраля этого года. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, Ферапонтово, фрески, Дионисий, Кирилло-Белозерский музей, храм

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе

Похожие новости

Выставка работ художника Аркадия Полякова проходит в Вологде в ноябре

Здесь представлены картины с видами Вологды и ее окрестностей

1005
0

Живописные уголки Вологодчины можно увидеть на выставке в городской Думе

В городском парламенте открылась выставка работ Александра Романова

835
0

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде

В экспозиции представлены редкие архивные документы и фотографии, посвященные Нюрнбергскому процессу, а также Токийскому и Хабаровскому процессам

1082
0

Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября

Прочтет ее историк театра Борис Ильин

1004
0

Новая выставка моделей самолетов открывается в доме-музее Можайского под Вологдой

В экспозиции представлены 83 модели самолетов из частной коллекции

1070
0

Выставка работ художника Юрия Коробова откроется в Вологде 11 ноября

Мероприятие посвящено 70-телию художника

977
0

Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде

Специалисты мультимедиа «оживили» картины из архивов Вологодской картинной галереи

918
0

Выставка писем и документов ученого Данилевского открылась в музее «Вологодская ссылка»

Попав в ссылку в Вологду Николай Данилевский нашел здесь друзей и вторую супругу

1216
0

Картины Нико Пиросмани можно увидеть на выставке в Вологде

Произведения известных мастеров наивного искусства и художников-примитивистов из коллекции Московского музея современного искусства будут экспонироваться в Вологодском музее-заповеднике

1176
0

Выставка документов «В.Белов. Публицистика» проходит в государственном архиве Вологодской области к 90-летию писателя

В экспозиции представлены статьи и интервью Василия Ивановича из прессы, тексты выступлений на сессиях Верховного Совета СССР, письма граждан, адресованные писателю, агитплакаты тех лет, фотографии периода второй половины 20-го века и другие документы

647
0

Вологжанам покажут портреты предков эпохи средневековья

Выставка «Древняя Вологда. Антропологическое портфолио» откроется в городе 19 октября

1204
0

Росписи Русского Севера представлены на выставке в Вологодском музее-заповеднике

Шекснинская золочёнка, кичменгско-городецкая, харовская, глубоковская, грязовецкая, гаютинская, борецкая, ракульская, пермогорская росписи, русское узорочье – всё это названия северных росписей

984
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новая школа на 1500 мест появится в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году
Вечер воспоминаний писателя Виктора Гроссмана пройдет в Вологде 25 ноября
Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России
В Вологде двоих мужчин осудили за покушение на сбыт более килограмма наркотиков
В Череповце жителя Москвы осудили за поджог машины, которая подрезала его на трассе
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Писатель и режиссер Лев Наумов прочтет в Вологде две лекции 26 и 27 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5089
0
22.11.2022 [БлогоVO]

Как устроен экоцентр в большом городе?

293
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

343
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика