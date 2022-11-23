В Вологде двоих мужчин осудили за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

В Вологде суд вынес приговор 28-летнему и 25-летнему местным жителям, признанным виновными в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

«В октябре 2021 года в результате проведенных сотрудниками Управления оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны с поличным после изъятия из тайника свертка с наркотическим средством мефедрон массой более 1 кг», — сообщает пресс-служба УФСБ по Вологодской области.

Установлено, что к тайнику мужчины приехали на такси, водитель которого не знал об их намерениях. Запрещённое вещество мужчины заказали в интернете и намеревались сбыть мелкими партиями в Вологде.

Суд признал обоих вологжан виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а 25-летнего подсудимого также признали виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Приговором суда 25-летнему осуждённому назначено наказание в виде девяти лет и одного месяца колонии строгого режима и штрафа в 130 тысяч рублей. Его подельника приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.