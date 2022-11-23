В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста

В Вологде едва не закончилась трагедией авария рейсового автобуса, происшедшая на Горбатом мосту. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Baza.net. происшествие случилось в среду, 23 ноября, около 10 часов утра.

Судя по кадрам видео, рейсовый автобус маршрута № 1, который съезжал с моста в сторону улицы Можайского, не смог остановиться на светофоре, где горел красный свет. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, стоящим на светофоре, водитель автобуса увел его вправо на тротуар. Судя по видео, если бы автобус выехал еще на несколько сантиметров правей, он запросто по инерции мог бы съехать с моста.

Очевидцы происшествия сообщают, что обошлось без пострадавших. Также, по счастливой случайности, на тротуаре в этот момент не было пешеходов.