Писатель и режиссер Лев Наумов прочтет в Вологде две лекции 26 и 27 ноября

23.11.2022 [Культура]

Две лекции в рамках проекта «Лекторий» прочтет в Вологде писатель и режиссер Лев Наумов 

В субботу, 26 ноября состоится лекция «Когда закончилось прошлое? История искусства до и во время модернизма» (12+), в воскресенье, 27 ноября – «Кино как искусство видеть сны» (12+).

Первая лекция будет посвящена искусству периода конца 19-го – начала 20-го века.

– В конце XIX – начале XX столетия мир существенно изменился. Как события этого времени отразились на литературе, живописи, музыке, архитектуре? Что послужило предпосылками и основой для эпохи модернизма? Как произошедшее отразилось на словесности? Какие открытия и средства нашли деятели искусства для того, чтобы говорить о сложном, трагичном, но прекрасном, а главное – «нашем» мире. XX век – это логичное продолжение или радикальный разрыв с прежними культурными традициями? – говорится в анонсе о первой лекции.

Начало лекции «Когда закончилось прошлое? История искусства до и во время модернизма» 26 ноября, в субботу, в 14:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

На второй лекции Лев Наумов расскажет о том, как режиссеры часто прибегают к использованию сновидений в своих фильмах. 

– Сны могут раскрывать характер героев или их прошлое. Могут являться стилистическим приемом, на котором построен фильм. Иногда в кино, как и в жизни, сложно понять, где сон, а где реальность. Разбираем гениальные киносновидения Феллини, Тарковского, Бергмана, Нолана и погружаемся в мир грез, – говорится в анонсе воскресной лекции. 

Начало лекции «Кино как искусство видеть сны» 27 ноября, в воскресенье, в 14:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

Регистрацию на лекции откроется 23 ноября в 18:00 в группе проекта «Лекторий» в социальной сети.
 

Тэги: лекция, искусство, кино

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе

Похожие новости

Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века

Об этом рассказал академик Алексей Гиппиус в лекции «Берестяные грамоты из раскопок 2022 года»

3337
0

Научно-популярная лекция о минералогии пройдет в Вологде 22 ноября

Прочтет ее Валерий Чернышов, геолог, член регионального отделения Русского географического общества, преподаватель Вологодского государственного университета 

902
0

Лекция «Шаламов и искусство» пройдет в Вологде 19 ноября

Первое мероприятие из цикла лекций о жизни и творчестве писателя расскажет о литературе

756
0

Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября

Прочтет ее историк театра Борис Ильин

1004
0

Лекции по этикету для взрослых и подростков пройдут в Вологде в декабре

Участие бесплатное

764
0

Лекция «Дачная жизнь Вологодской губернии» пройдет в Вологде 13 ноября

Прочтет лекцию экскурсовод Катя Хоботова

818
0

Лекция о «вологодском Хлестакове» Платоне Волкове пройдет в Вологде 9 ноября

Вход свободный

720
0

Лекция «Содема и Великая Государева крепость» пройдет в Вологде 11 ноября

Вход свободный

625
0

Лекция-игра про смуту и народное ополчение пройдет в Вологде 3 ноября

Мероприятие проводит исторический клуб ВоГУ

765
0

Концерт-лекторий на тему музыкальных инструментов Русского севера пройдет в Вологде 3 ноября

Вход свободный

662
0

Научно-популярная лекция «Царапающие Солнце кометы» пройдет в Вологде 5 ноября

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация

794
0

Лекция «Почему Андрей Тарковский великий режиссер» пройдет в Вологде 23 октября

Прочтет лекцию Лев Наумов – писатель, драматург, режиссер

978
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новая школа на 1500 мест появится в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году
Вечер воспоминаний писателя Виктора Гроссмана пройдет в Вологде 25 ноября
Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России
В Вологде двоих мужчин осудили за покушение на сбыт более килограмма наркотиков
В Череповце жителя Москвы осудили за поджог машины, которая подрезала его на трассе
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Писатель и режиссер Лев Наумов прочтет в Вологде две лекции 26 и 27 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5089
0
22.11.2022 [БлогоVO]

Как устроен экоцентр в большом городе?

293
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

343
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика