Писатель и режиссер Лев Наумов прочтет в Вологде две лекции 26 и 27 ноября

Две лекции в рамках проекта «Лекторий» прочтет в Вологде писатель и режиссер Лев Наумов

В субботу, 26 ноября состоится лекция «Когда закончилось прошлое? История искусства до и во время модернизма» (12+), в воскресенье, 27 ноября – «Кино как искусство видеть сны» (12+).

Первая лекция будет посвящена искусству периода конца 19-го – начала 20-го века.

– В конце XIX – начале XX столетия мир существенно изменился. Как события этого времени отразились на литературе, живописи, музыке, архитектуре? Что послужило предпосылками и основой для эпохи модернизма? Как произошедшее отразилось на словесности? Какие открытия и средства нашли деятели искусства для того, чтобы говорить о сложном, трагичном, но прекрасном, а главное – «нашем» мире. XX век – это логичное продолжение или радикальный разрыв с прежними культурными традициями? – говорится в анонсе о первой лекции.

Начало лекции «Когда закончилось прошлое? История искусства до и во время модернизма» 26 ноября, в субботу, в 14:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

На второй лекции Лев Наумов расскажет о том, как режиссеры часто прибегают к использованию сновидений в своих фильмах.

– Сны могут раскрывать характер героев или их прошлое. Могут являться стилистическим приемом, на котором построен фильм. Иногда в кино, как и в жизни, сложно понять, где сон, а где реальность. Разбираем гениальные киносновидения Феллини, Тарковского, Бергмана, Нолана и погружаемся в мир грез, – говорится в анонсе воскресной лекции.

Начало лекции «Кино как искусство видеть сны» 27 ноября, в воскресенье, в 14:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

Регистрацию на лекции откроется 23 ноября в 18:00 в группе проекта «Лекторий» в социальной сети.

