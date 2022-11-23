В Вологде пьяный мужчина угрожал ножом жене, детям и полицейскому

23.11.2022 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего летнего местного жителя, подозреваемого в угрозах убийством жене и детям, и угрозой применения насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире супругов днём 20 ноября. Пьяный подозреваемый заявил супруге, что убьёт двухлетнюю и шестилетнюю дочерей. Испугавшись, та вызвала полицейских.

«Увидев в квартире полицейских, мужчина стал угрожать ножом жене, а затем одному из сотрудников, которые приняли меры к защите женщины и детей и обезвредили правонарушителя», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно был судим за преступления против собственности. Его задержали. Суд заключил подозреваемого под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.

Тэги: угрозы, родственники, нож, полицейские, уголовное дело, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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