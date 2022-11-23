В Вологде пьяный мужчина угрожал ножом жене, детям и полицейскому

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего летнего местного жителя, подозреваемого в угрозах убийством жене и детям, и угрозой применения насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире супругов днём 20 ноября. Пьяный подозреваемый заявил супруге, что убьёт двухлетнюю и шестилетнюю дочерей. Испугавшись, та вызвала полицейских.

«Увидев в квартире полицейских, мужчина стал угрожать ножом жене, а затем одному из сотрудников, которые приняли меры к защите женщины и детей и обезвредили правонарушителя», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно был судим за преступления против собственности. Его задержали. Суд заключил подозреваемого под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.