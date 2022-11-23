«Шахматный десант» Segezha Group стал лауреатом премии «Наше добро»

23.11.2022 [Новости компаний]

22 ноября образовательный проект Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») «Шахматный десант» стал лауреатом ежегодной Премии «Наше добро» Общественной палаты Вологодской области. Награждение состоялось в рамках Областного гражданского форума «Наше добро: Добровольчество. Доброделание. Добрососедство» в Вологде. Проект реализован в рамках ESG-повестки корпорации АФК «Система» по линии интеллектуальное волонтерство. 

«Шахматный десант» возник по инициативе концерна ЛПК «Кипелово». Совместно с Вологодской городской шахматной федерацией (ВГШФ) концерн организовал шахматные турниры. Тренеры по шахматам «десантировались» в лесных поселках Вологодской области, где лесозаготовительный актив Segezha Group ведёт хозяйственную деятельность. Для них подготовили специальный автомобиль, со всем необходимым инвентарем. Иногда расстояние до населённых пунктов составляло более 300 км.

Всего в проекте приняли участие 69 школьников из трёх районов Вологодской области: Вытегорского, Бабушкинского и города Сокол. В первых двух расположены лесозаготовительные филиалы ЛПК «Кипелово», в Соколе — три производственных актива Segezha Group.

Отдельное внимание уделили Ковжинской школе Вытегорского района в селе Анненский мост. Школу обеспечили шахматами и ноутбуками для онлайн-участия в турнирах и занятиях.

В Соколе турнир состоялся среди учеников МОУ СОШ № 9 им. В. Н. Власовой. Турниры «Шахматного десанта» также прошли среди учеников 2-6 классов и старших школьников Бабушкинской средней школы № 1 в селе им. Бабушкина. По его итогам всем участникам вручили памятные медали «Шахматный десант» Segezha Group, а победителям — ценные призы.

При поддержке Segezha Group также организовали Рождественский шахматный турнир в Камерном театре Вологды. 

Segezha Group и Вологодская городская шахматная федерация обсуждают новые форматы взаимодействия для подготовки очередных шахматных турниров.

 

Тэги: сегежа

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