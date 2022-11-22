В Вологодской области отмечается сезонный рост гриппа и ОРВИ

22.11.2022 [Общество]

Вологодские медики фиксируют сезонный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Только гриппом заболели 12 человек. У восьми заболевших лабораторно подтверждён вирус гриппа типа А, у одного — вирус гриппа типа В. Все пациенты не были привиты, — сообщает пресс-служба правительства области.

По информации департамента здравоохранения, на данный момент прививки от гриппа сделали 534 тысячи человек, в том числе 160 тысяч детей. Наибольший процент охвата вакцинацией (более 50%) достигнут в Череповце, Вашкинском и Сокольском районах.

«В область поставили более 517 тысяч доз вакцины от гриппа. Завтра ожидается последняя в этом сезоне партия, привезут 24 тысячи доз препарата «Ультрикс Квадри» для иммунизации детского населения. За счёт областного бюджета закуплено 65 тысяч дозы вакцины «Гриппол плюс», — рассказал начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Также в регионе циркулируют вирусы парагриппа, РС-вирус и аденовирусы. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 10,8 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. По оценке специалистов, показатель заболеваемости совокупного населения выше эпидемического порога на 5,5% и на 5,7% выше уровня предыдущей недели.

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Череповце, Вологде и в Бабушкинском районе.

Тэги: ОРВИ, грипп, заболевание

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