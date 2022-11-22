Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане

В ночь на воскресенье в вологодском ресторане «Султан Палас» произошел конфликт с применением оружия. По неофициальным данным. В результате перестрелки смертельное ранение получил спецназовец из Архангельской области.

Как сообщает портал GorodVo, два сотрудника спецназа ФСИН, один из которых приехал из Архангельской области, повздорили с охранниками ресторана. Разборки начались в помещении, а затем продолжились на улице, где на помощь к охранникам приехала «группа поддержки» с травматическими пистолетами и битами.

По неофициальным данным, в ходе вооруженного конфликта боец спецназа из Архангельской области получил огнестрельное ранение в голову. Ранение также получил сотрудник вологодского ФСИН. Информацию пока только неофициально подтвердили в нескольких силовых структурах области. Дело. По нашим данным, расследует региональное управление СК.