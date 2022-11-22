Вологжан приглашают обсудить вторую очередь благоустройства Осановской рощи

В Вологде пройдет общегородское обсуждение концепции второй очереди благоустройства Осановской рощи. Мероприятие состоится 24 ноября в 18.00 в актовом зале школы № 41. Во встрече могут принять участие все желающие, правда, для этого необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

На встрече будет представлена концепция развития Осановской рощи, жители в свою очередь смогут задать вопросы архитекторам, обсудить и сформировать рекомендации для доработки проекта.

Проект 1-й очереди благоустройства Осановской рощи был реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Он также был разработан на основе запросов жителей архитекторы «Лаборатории городской среды». В рамках первого этапа в Осановской роще обустроили входную группу, площадку для проведения мероприятий, навес и амфитеатр.