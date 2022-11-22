Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в Вологде 26 ноября

22.11.2022 [Культура]

Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в городской библиотеке Книжный экспресс» в Вологде 26 ноября.

– Екатерина – одна из основателей вологодского бюро экскурсий «Вокруг да около». Для нее Вологда – лучшее место на свете, уютный дом, с богатой, самобытной историей и особенной архитектурой. Об этом и ее экскурсии. Она любит наш город и влюбляет в него с помощью экскурсий, – говорится в анонсе мероприятия.

Гостья расскажет о деревянных памятниках историко-культурного наследия и о работе бюро экскурсий «Вокруг да около».

Встреча состоится в рамках проекта «Культурные чтения». Это проект, позволяющий вызвать интерес у людей разного возраста к культурному наследию России через знакомство и общение с людьми, чья жизнь и деятельность связана с развитием культуры, искусства и добровольчества.

Начало встречи 26 ноября в 15:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: встреча, дома-памятники, деревянная Вологда

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