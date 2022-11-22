В рамках федерального проекта «Профессионалитет» начались стажировки педагогов и методистов на предприятиях-лидерах отрасли

22.11.2022 [Новости компаний]

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» (далее — ФП «Профессионалитет») федеральным оператором ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в ноябре 2022 года впервые пройдут стажировки педагогических работников (преподавателей, методических работников, мастеров производственного обучения) по освоению компетенций и получению производственных навыков с учетом реального сектора экономики. Они пройдут на предприятиях-лидерах 11 отраслей экономики РФ, в том числе машиностроительной.

Более 1200 стажеров из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Оренбургской области, Рязанской области, Хабаровского края, Саратовской области, Челябинской области, Свердловской области, Челябинской области, Пермского края, Нижегородской области, Самарской области, Калужской области, Республики Карелия, г. Санкт-Петербург, Вологодской области изучат приоритетные направления развития машиностроительной отрасли, современные технологии профориентации и практикоориентированной подготовки рабочих кадров и специалистов, цифровые компетенции в рамках подготовки по каждой конкретной специальности/профессии.

Во время стажировки слушатели познакомятся с лучшими практиками отрасли в формате лекций и мастер-классов от отраслевых экспертов. Слушателям предстоит работа на предприятиях, во время которой будут раскрыты тонкости технологических процессов, правила техники безопасности, практики цифровой трансформации производств, внедрения бережливых технологий. Наставники от предприятий, в свою очередь, подготовят слушателям реальные практические кейсы, которые затем можно транслировать студентам в учебном процессе.

Стажировки приблизят преподавателей и методистов к большему пониманию реального производства, что позволит актуализировать образовательные программы колледжей.

Итогом стажировки станут доработанные образовательные программы профильных дисциплин с учетом практик предприятий и мировых тенденций.

Тэги: образование

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Впервые в Вологодской области врачи ввели препарат Спинраза взрослому пациенту
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Олег Кувшинников доставил продукты и оборудование вологжанам в зону СВО
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе

Похожие новости

Более 70 национальных проектов по всей России реализовала вологодская компания

Нацпроекты были реализованы в сфере образования, культуры и спорта.

941
0

В 33 сельских школах Вологодской области откроются образовательные центры «Точка роста»

Пространства начнут работать в рамках федерального проекта «Современная школа»

847
0

Старшеклассники и студенты Вологды смогут бесплатно учиться в «Школе универсальных навыков» 29 и 30 ноября

В основу проекта легла концепция навыков «4К»: креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация

1128
0

Новый учебный курс «Основы и принципы российской государственности» будут преподавать всем студентам в России

Сообщается, что курс создается для «расставления мировоззренческих акцентов»

1002
0

Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям отказаться от иностранных мессенджеров в школах

В ведомстве рекомендуют учителям и родителям перейти на использование «VK Мессенджера»

829
0

Детский праздник «День защиты животных» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 2 октября

На познавательную программу приглашаются дети и их родители

997
0

В Вологодской области не хватает 450 учителей

Больше всего востребованы преподаватели математики, физики и информатики

1518
0

Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа

Лекции по истории будут открыты для всех желающих

997
0

Новое оборудование поступило в Детско-юношеский центр «Единство» в Вологде

Благодаря этому в новом учебном году ДЮЦ «Единство» сможет дополнительно принять еще 750 учеников

869
0

Конкурс в медколледжи Вологодской области составил более четырех человек на место

При том, что количество мест в Вологодском и Череповецком медколледжах увеличено

1740
0

Попробовать свои силы в различных профессиях предлагается школьникам 6-11 классов

Услуга доступна по четырем направлениям: техническому, естественно-научному, социально-педагогическому и художественному

1268
0

Минобрнауки предлагает ввести запрет на обновление стандартов образования

По мнению главы министерства Валерия Фалькова, это снизит лишнюю нагрузку на преподавателей

1571
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В здании кинотеатра «Салют» в Вологде откроют молодежный центр
В Вологодской области отмечается сезонный рост гриппа и ОРВИ
23 ноября закрывает сезон градозащитный фестиваль «Том Софер Фест Вологда»
Советы малому бизнесу: как повысить продажи
Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Вологжан приглашают обсудить вторую очередь благоустройства Осановской рощи
Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в Вологде 26 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4990
0
21.11.2022 [БлогоVO]

Могучие исполины с раскинутыми крыльями стоят на входе в музей «Семёнково»

312
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

115
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика