В рамках федерального проекта «Профессионалитет» начались стажировки педагогов и методистов на предприятиях-лидерах отрасли

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» (далее — ФП «Профессионалитет») федеральным оператором ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в ноябре 2022 года впервые пройдут стажировки педагогических работников (преподавателей, методических работников, мастеров производственного обучения) по освоению компетенций и получению производственных навыков с учетом реального сектора экономики. Они пройдут на предприятиях-лидерах 11 отраслей экономики РФ, в том числе машиностроительной.

Более 1200 стажеров из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Оренбургской области, Рязанской области, Хабаровского края, Саратовской области, Челябинской области, Свердловской области, Челябинской области, Пермского края, Нижегородской области, Самарской области, Калужской области, Республики Карелия, г. Санкт-Петербург, Вологодской области изучат приоритетные направления развития машиностроительной отрасли, современные технологии профориентации и практикоориентированной подготовки рабочих кадров и специалистов, цифровые компетенции в рамках подготовки по каждой конкретной специальности/профессии.

Во время стажировки слушатели познакомятся с лучшими практиками отрасли в формате лекций и мастер-классов от отраслевых экспертов. Слушателям предстоит работа на предприятиях, во время которой будут раскрыты тонкости технологических процессов, правила техники безопасности, практики цифровой трансформации производств, внедрения бережливых технологий. Наставники от предприятий, в свою очередь, подготовят слушателям реальные практические кейсы, которые затем можно транслировать студентам в учебном процессе.

Стажировки приблизят преподавателей и методистов к большему пониманию реального производства, что позволит актуализировать образовательные программы колледжей.

Итогом стажировки станут доработанные образовательные программы профильных дисциплин с учетом практик предприятий и мировых тенденций.