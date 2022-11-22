В Череповце ищут пропавшего летом мужчину

В Череповце следователи продолжают поиски пропавшего 49-летнего мужчины. По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), возбуждено уголовное дело.

Известно, что днём 19 июня пропавший Андрей Васильевич Лопатин выехал из посёлка Тоншалово в Череповец, предположительно вышел на остановке «Овощная база» на Кирилловском шоссе и направился в сторону улицы Окинина. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

«Его приметы: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 175 см, волосы короткие седые. Особые приметы — на указательном пальце правой руки нет фаланги. Был одет в черную куртку с оранжевой нашивкой, светлую рубашку, синие джинсы, черные кроссовки. Имел при себе мобильный телефон марки „DEXP“», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Активность его мобильного телефона в последний раз была зафиксирована в районе Кирилловского шоссе. Эксперты составили план-схему участка, где его телефон выключился.

Расследование уголовного дела продолжается. Лиц, располагающих информацией об обстоятельствах исчезновения и местонахождении Андрея Лопатина, просят связаться с органами следствия по т. 8 981 810-48-50 или обратиться в полицию.