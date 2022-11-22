Движение по левой части моста через реку Шограш закроют с 1 декабря

С 1 декабря будет перекрыто движение по левой части моста через реку Шограш в Вологде. ООО «Мостостроительный отряд № 61» приступит к ремонтным работам. Об этом рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

«С 1 декабря мы закрываем левый мост через реку Шограш в створе улицы Конева на ремонт. Напомню, что решение о его благоустройстве было принято на Градостроительном совете. Движение в районе улиц Конева — Архангельская увеличивается, нагрузка на мост растет, а он находился в непростом состоянии. Начиная с 1 декабря, движение в обоих направлениях будет осуществляться по правой, ранее отремонтированной стороне. Схема будет такой же, как в ходе предыдущего этапа ремонта», — рассказал Сергей Воропанов.

На данный момент рабочими частично вынесены инженерные сети на технологическую эстакаду, заготовлены 9 балок пролетного строения. После ограничения движения будут проведены работы по замене балок, сделано новое покрытие проезжей части и тротуаров, заменено электроосвещение. Кроме того, подрядчик установит барьерные ограждения и обустроит новые инженерные сети. По контракту работы планируется завершить к октябрю 2023 года, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Добавим, на капремонт левой и правой части моста предусмотрено порядка 132 млн рублей. Правая часть моста была отремонтирована в первой половине 2022 года.