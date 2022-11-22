В Вологде задержали наркосбытчика

В Вологде полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По оперативной информации, мужчина собирался сбыть запрещённые вещества на улице Маяковского. Его задержали в подъезде одного из домов и изъяли у него 10 свёртков с неизвестным веществом. Изъятое, по заключению экспертизы, оказалось синтетическим наркотиком общим весом больше шести граммов.

«В ходе допроса задержанный рассказал, что в сети Интернет нашел подработку. В его обязанности входило выполнение поручений, которые давал по телефону куратор. Первое задание неизвестного он выполнил и поднял оптовую партию наркотиков для последующего сбыта. Но выполнить второе задание и разложить 10 свертков с запрещенным веществом по тайникам-закладкам он не смог, так как был установлен и задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За каждую из «закладок» он должен был получить определённую сумму. Суд заключил подозреваемого под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.