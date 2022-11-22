В Вологде задержали наркосбытчика

22.11.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По оперативной информации, мужчина собирался сбыть запрещённые вещества на улице Маяковского. Его задержали в подъезде одного из домов и изъяли у него 10 свёртков с неизвестным веществом. Изъятое, по заключению экспертизы, оказалось синтетическим наркотиком общим весом больше шести граммов.

«В ходе допроса задержанный рассказал, что в сети Интернет нашел подработку. В его обязанности входило выполнение поручений, которые давал по телефону куратор. Первое задание неизвестного он выполнил и поднял оптовую партию наркотиков для последующего сбыта. Но выполнить второе задание и разложить 10 свертков с запрещенным веществом по тайникам-закладкам он не смог, так как был установлен и задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За каждую из «закладок» он должен был получить определённую сумму. Суд заключил подозреваемого под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, сбыт наркотиков, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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