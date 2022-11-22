Бюджетные субсидии производителям деревянных домов предоставит кабмин.

Правительство России планирует расширить возможности граждан по приобретению собственного жилья, сообщает «Российская газета».

Подготовлено постановление о порядке субсидирования из федерального бюджета производителей деревянных домов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Для получения господдержку, предпринимателям необходимо выполнить несколько условий: цена домокомплекта должна быть не более 3,5 млн рублей, а покупатели должны получить скидку до 10% стоимости.