Бюджетные субсидии производителям деревянных домов предоставит кабмин

22.11.2022 [Общество]

Бюджетные субсидии производителям деревянных домов предоставит кабмин.

Правительство России планирует расширить возможности граждан по приобретению собственного жилья, сообщает «Российская газета».

Подготовлено постановление о порядке субсидирования из федерального бюджета производителей деревянных домов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Для получения господдержку, предпринимателям необходимо выполнить несколько условий: цена домокомплекта должна быть не более 3,5 млн рублей, а покупатели должны получить скидку до 10% стоимости.

– Компании, которые готовы исполнить эти требования, смогут участвовать в конкурсе министерства промышленности и торговли и получить субсидию, – цитирует «РГ» главу российского правительства.

Тэги: Строительство, субсидии, деревянные дома

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