Встреча с оператором фильмов «Калина красная» и «Целуются зори» пройдет в Вологде 23 ноября

22.11.2022 [Культура]

Творческая встреча с кинооператором и фотохудожником Анатолием Заболоцким пройдет в Доме Корбакова в Вологде 23 ноября.

Авторская фотовыставка Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть», посвященная памяти писателя Василия Белова, работает в картинной галерее с 21 октября по 27 ноября.

Анатолий Дмитриевич родился в 1935 году в Красноярском крае. В 1954 году поступил во ВГИК, с 1960 года работал кинооператором на студиях «Беларусьфильм», имени Горького, «Мосфильм». Участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов. Среди них «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Целуются зори», «Обрыв» и другие. С 1977 года занимается художественной фотографией. Вышло 26 изданий с фотографиями Заболоцкого. Пишет в мемуарно-публицистическом жанре. Широкую известность получили воспоминания о соратнике и друге Василии Шукшине «Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора». Живет в Москве. Член Московской городской организации Союза писателей России, член редколлегии народного журнала «Роман-газета».

Начало встречи 23 ноября в 17:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13. 

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: встреча, фотовыставка, кино, Калина красная, Шукшин, Василий Белов

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