Вологжанка Анастасия Маркова выиграла чемпионат России по плаванию

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Чемпионате России по плаванию и II этапе Международных соревнований «Игры дружбы». Оба турнира проходят с 20 по 25 ноября в Казани.

На дистанции 200 метров баттерфляем вологжанка показала результат 2:06,49, опередив более чем на три секунды свою тезку Анастасию Колпакову, представляющую Республику Татарстан, которая заняла второе место. Замкнувшей первую тройку Дарье Луниной из Москвы Настя «привезла» почти 4,5 секунды.

Отметим, что Вологодскую область на соревнованиях представляют подопечные тренера Андрея Алешина — Анастасия Маркова и Данил Бакай, который уже установил рекорд области на дистанции 200 метров вольным стилем, показав результат 1:52.91.