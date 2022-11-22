Суд Никольска отправил в колонию предпринимателя за рубку лесов в водоохранной зоне

В Никольске районный суд приговорил к реальному сроку предпринимателя за рубку леса в водоохранной зоне. Как выяснилось, ранее мужчина уже был осужден условно за аналогичное правонарушение.

Как следует из материалов дела, в первой половине марта 2022 года директор ООО «Никольский картофель» отправил рабочих на рубку леса к деревне Блудново Никольского района. По заданию бизнесмена рабочие в общей сложности вырубили 12 сосен, 44 ели, 24 березы и одну осину. Как выяснилось, указанный участок находился в водоохранной зоне. Общая сумма ущерба, причиненного Лесному фонду РФ, составила 1 488 302 рубля.

Против директора «Никольского картофеля» полиция возбудила уголовное дело по статье за незаконную рубку древесины. Правда, сам предприниматель заявил, что приобрел земельный участок, чтобы впоследствии добывать на нем торф для предприятия. Для этого требовалось очистить участок от леса. По его словам, намерения вторгаться в земли лесного фонда у него не было. Также мужчина заявил, что не знал про водоохранную зону, в которой находился этот участок. Впрочем, до начала судебного заседания частично возместил ущерб в размере 500 000 рублей, — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В суде выяснилось, что предприниматель ранее уже получил условный срок за аналогичное преступление. В начале февраля этого года он также был осужден по статье за незаконную рубку древесины. Правда, в первом случае ущерб от незаконных действий составил более 11 млн рублей.

С учетом этого, суд приговорил предпринимателя к 3 годам колонии общего режима.