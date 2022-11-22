Пункт приема и выдачи заказов российского интернет-магазина погорел в Устюжне

22.11.2022 [Происшествия]

В Устюжне произошел пожар в помещении, где располагается пункт приема и выдачи заказов интернет-магазина Wildberriеs.

По сообщению регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части накануне в 10:12. На улице карла Маркса горел одноэтажный деревянный дом, одна часть которого принадлежит муниципалитету, в другой располагался пункт приема и выдачи заказов интернет-магазина.

Общая площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров. В результате возгорания повреждены крыша, потолочные перекрытия, а также внутренняя и наружная отделка здания. Два человека, в том числе прохожий, который сообщил о пожаре, эвакуировались из горящего помещения до прибытия нарядов огнеборцев.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Тэги: пожар, интернет-магазин

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