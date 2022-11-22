В Вологде на два дня ограничат подачу воды в двух городских микрорайонах

22.11.2022 [Общество]

В Вологде 25 и 26 ноября в домах 5-го и 6-го микрорайонов города ограничат водоснабжение в связи с врезкой водовода.  

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подача воды будет приостановлена с 22:00 25 ноября до 21:30 26 ноября. Ограничение связано с врезкой готового участка водовода в существующие сети в районе улиц Конева — Воркутинская. Работы ведутся в рамках строительства улицы Поэта Романова.

Подрядчик в течение суток должен провести переустройство сетей на участках водовода. Специалистам необходимо проложить трубы диаметром от 300 до 600 мм. Чтобы быстрее завершить врезку, будет организовано шесть точек производственных работ.

В указанный период водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

— улица Архангельская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 6, 10,12;

— улица Беляева, дома №№ 2, 2а, 4, 4а, 4б, 10, 12, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 23, 21, 19, 15, 13, 11, 9, 5, 3, 1, 1а, 1б, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3;

— улица Воркутинская, дома №№ 2, 2а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 18, 20, 22, 24, 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 28, 30, 32, 34, 36;

— улица Гаврилина — полностью;

 — улица Дзержинского, дома №№ 4, 4а, 8, 12, 14, 24, 28, 41, 39, 37, 35, 35а, 33, 31, 29, 27, 27а, 17, 15, 15а, 11, 9, 7;

— улица Евковская, дома №№ 2, 2б, 4б, 12, 15а;

— улица Летчика Каберова, дома №№ 26, 30,47а;

— улица Можайского, дома №№ 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 102б, 104;

— улица Московская, дома №№ 5, 5а, 5б, 7, 9, 9а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2а, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 26, 40;

— Московское шоссе, дома №№ 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 40а, 44;

— улица Маршала Конева, дома №№ 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 26, 26а, 26б, 24, 24а, 24б, 22, 22а, 20, 20а, 20б, 18, 18а, 18в, 18г, 35, 33, 31, 31а, 29, 29а, 27, 39, 36;

— Осановский проезд, дома №№ 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31;

— улица Пионерская, дома №№ 2, 4, 8, 10, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34а, 38;

— улица Петрозаводская, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 3, 5;

— улица Пригородная, дома №№ 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 6, 4, 3, 5, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16б;

— улица Профсоюзная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 29, 31;

— Прядильный переулок, дома №№ 4, 5, 7, 8, 9;

— улица Прядильщиков, дом № 4а;

— улица Текстильщиков, дома №№ 26, 24, 22, 20, 20а, 18, 18а, 18б, 16, 10, 6, 4, 2, 3, 9, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 21б, 21в;

— Технический переулок, дома №№ 25, 25а, 23а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а, 56б;

— Ткацкий переулок, дома №№ 2, 5, 10, 13;

— улица Центральная, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 8а, 10, 10б;

— улица Южная роща — полностью.

Из-за ограничений в указанные микрорайоны будет осуществляться подвоз воды.

Тэги: вода, водопровод, ремонт, ограничение

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