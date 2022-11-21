Дети участников СВО будут посещать дошкольные учреждения бесплатно

В Вологодской области дети участников СВО будут бесплатно посещать детские сады. Решение было принято в понедельник на совещании в правительстве области.

Эта мера соцподдержки будет распространяться на всех вологжан, в том числе мобилизованных, проходящих военную службу по контракту и на добровольной основе.

С такой инициативой обратился начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов. Сообщается, что подобная мера поддержки ведена уже в 23 муниципалитетах. Затраты органов местного самоуправления компенсируют из областного бюджета.

«Поддержка семей военнослужащих — одна из самых главных задач сегодня. Нужно сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Чтобы облегчить материальную нагрузку, освободим их от платы за уход и присмотр за детьми в муниципальных детских садах», — пояснил Олег Кувшинников.

На совещании департаменту финансов было поручено предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение этих расходов органам местного самоуправления. Инициатива вынесена на сессию регионального парламента.