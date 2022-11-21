Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе

21.11.2022 [Общество]

Два первых заместителя губернатора области с сегодняшнего дня официально приступили к работе согласно вступившим в силу изменениям Устава области. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал губернатор Олег Кувшинников.

По словам главы региона, социальный блок будет координировать Эдуард Зайнак.  

«В его ведение войдут вопросы реализации ключевых программ развития региона в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры, туризма, а также вопросы безопасности, правопорядка, мобилизационной деятельности», — пояснил Олег Кувшинников.

Также Эдуард Зайнак возьмет на себя взаимодействие с федеральными структурами по направлениям безопасности, проекты социальной сферы, которые реализуются в рамках национальных проектов.

Куратором экономического блока назначен Дмитрий Горбачев.

«В его обязанности будет входить стратегическое планирование социально-экономического развития области. Также он будет курировать сферы строительства и ЖКХ, трудовых отношений и информатизации, сельского хозяйства и продовольственных ресурсов», — пояснил глава региона.

Сегодня Эдуарду Зайнаку и Дмитрию Горбачеву были вручены удостоверения первых заместителей.

 

Тэги: заместитель губернатора, правительство области

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
В ходе СВО погиб гвардии рядовой из Сокольского района Николай Трухан
Премиальный BMW снес светофорный объект на улице Прокатова Вологды
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Впервые в Вологодской области врачи ввели препарат Спинраза взрослому пациенту
Олег Кувшинников доставил продукты и оборудование вологжанам в зону СВО

Похожие новости

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы

В интернете появилось видео с совещания комиссии, где он говорит об этом открытым текстом

6962
0

Заместитель губернатора Николай Гуслинский ушел в отставку

- Я получил предложение о новой работе и хотел бы попросить Вас поддержать мое решение покинуть пост заместителя губернатора Вологодской области. Надеюсь и дальше приносить пользу региону, но в другом качестве

14544
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Закрытие дачного сезона
Дети участников СВО будут посещать дошкольные учреждения бесплатно
Банк «Открытие» ввел сезонный вклад «Зимний» с доходностью до 8% годовых
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Музей «Незатопленных историй Белого озера» начали создавать участники благотворительного фонда «Крохино»
Ушел из жизни хранитель вологодских курантов – Валентин Корольков
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4908
0
21.11.2022 [БлогоVO]

Могучие исполины с раскинутыми крыльями стоят на входе в музей «Семёнково»

61
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

717
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика