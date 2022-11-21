Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе

Два первых заместителя губернатора области с сегодняшнего дня официально приступили к работе согласно вступившим в силу изменениям Устава области. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал губернатор Олег Кувшинников.
По словам главы региона, социальный блок будет координировать Эдуард Зайнак.
«В его ведение войдут вопросы реализации ключевых программ развития региона в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры, туризма, а также вопросы безопасности, правопорядка, мобилизационной деятельности», — пояснил Олег Кувшинников.
Также Эдуард Зайнак возьмет на себя взаимодействие с федеральными структурами по направлениям безопасности, проекты социальной сферы, которые реализуются в рамках национальных проектов.
Куратором экономического блока назначен Дмитрий Горбачев.
«В его обязанности будет входить стратегическое планирование социально-экономического развития области. Также он будет курировать сферы строительства и ЖКХ, трудовых отношений и информатизации, сельского хозяйства и продовольственных ресурсов», — пояснил глава региона.
Сегодня Эдуарду Зайнаку и Дмитрию Горбачеву были вручены удостоверения первых заместителей.