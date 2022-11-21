Ушел из жизни хранитель вологодских курантов – Валентин Корольков

21.11.2022 [Общество]

18 ноября ушел из жизни Валентин Корольков – хранитель вологодских курантов. Старейшему из часовщиков Вологды было 88 лет.

– Более тридцати лет его жизнь была связана с Вологодским музеем-заповедником. За годы работы в музее он вернул к жизни десятки напольных, настенных и каминных часов в экспозициях музея. Но главным экспонатом, за которым неустанно следил Валентин Афанасьевич, были куранты Соборной колокольни, – рассказывают сотрудники музея.

Благодаря его заботе и профессионализму главные часы города и сейчас отсчитывают время и радуют вологжан своим боем в любое время года.

За глубокую преданность своему делу и вклад в сохранение истории Вологды в 2017 году Валентин Корольков стал лауреатом IX городской премии «Человек года».

Коллектив Вологодского музея-заповедника выражает соболезнования родным и близким Валентина Афанасьевича.
 

Тэги: часы, колокольня, человек года

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