Житель Череповца избил соседа за оставленный на площадке пакет с мусором

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью.

«Январским днем, приехав с работы домой, череповчанин увидел мусорный пакет около входной двери своей квартиры, по этому поводу он пошел поговорить с соседом. Между ними начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес соседу удары ногами и руками», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом пальца ноги и ссадину на верхней губе. Подсудимый признал вину, но пояснил, что сосед мог сломать палец о перила лестницы. Он также сказал, что ранее они уже ссорились с потерпевшим из-за мусора на площадке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.