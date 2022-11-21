Череповецкий предприниматель заявил о намерении выкупить торговую марку Lipton

Череповецкий предприниматель Александр Хлынов, который является председателем Союза производителей иван-чая, заявил об изучении вопроса покупки подразделения компании Ekaterrа, которая занимается производством в РФ чая торговой марки Lipton.

Заявление прозвучало после того, как Ekaterra сообщила о своем решении прекратить бизнес в России. По словам представителей Ekaterra, уже до конца года чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond исчезнут с российского рынка, а бизнес по производству чая будет продан.

По словам Александра Хлынова, сейчас с руководством Ekaterra идут переговоры о возможной покупке российского подразделения компании.

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — заявил Хлынов.

Председатель Союза производителей иван-чая также заявил, что целью покупки российского подразделения Ekaterra является сохранение команды и дистрибуции Lipton, занимающим 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. Приобретение производства Lipton, по словам Хлынова, позволит решить вопрос сбыта иван-чая.