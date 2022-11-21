Закрытие дачного сезона

Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 16.11.2022 г. Выпуск №7
Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 16.11.2022 г. Выпуск №7
Прочтет лекцию экскурсовод Катя Хоботова
Его госпитализировали с ожогами
Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 19.10.2022 г. Выпуск №6
Он смог сам выбраться на улицу до прибытия пожарных
64-летняя женщина, находившаяся внутри, вышла на улицу до прибытия пожарных
Читайте в свежем номере журнала «Антенна Телесемь. Вологда» от 25.05.2022 г. Выпуск №3
Снаряд обследовали взрывотехники
Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность печи
Дачники заявили, что нашли мину во время проведения земляных работ