В Череповце пьяный мужчина в ресторане угрожал взорвать заправку гранатой

В Череповце задержали 36-летнего местного жителя, который угрожал взорвать заправку гранатой, сообщает официальный сайт города. Инцидент произошёл в ночь на 20 ноября.

«Нам информация поступила по системе „112“. Он отдыхал в ресторане на Первомайской, в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать, что взорвет заправку на Химиков. На место вызвали сотрудников полиции, нарушителя задержали и доставили в отдел», — рассказал cherinfo руководитель центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков.