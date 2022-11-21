В Череповце пьяный мужчина в ресторане угрожал взорвать заправку гранатой

21.11.2022 [Происшествия]

В Череповце задержали 36-летнего местного жителя, который угрожал взорвать заправку гранатой, сообщает официальный сайт города. Инцидент произошёл в ночь на 20 ноября.

«Нам информация поступила по системе „112“. Он отдыхал в ресторане на Первомайской, в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать, что взорвет заправку на Химиков. На место вызвали сотрудников полиции, нарушителя задержали и доставили в отдел», — рассказал cherinfo руководитель центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков.

Предмет, которым задержанный пугал посетителей, оказался муляжом гранаты.

Тэги: угрозы, пьянка, граната, задержание

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В ходе СВО погиб гвардии рядовой из Сокольского района Николай Трухан
Премиальный BMW снес светофорный объект на улице Прокатова Вологды
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Впервые в Вологодской области врачи ввели препарат Спинраза взрослому пациенту

Похожие новости

Жителя Бабаево осудили за грабеж и угрозы убийством бывшей жене

Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ

716
0

В Сямженском районе пьяный мужчина угрожал полицейским бензопилой

По данным следствия, «в результате легкого ранения в ногу» его удалось обезвредить

936
0

Жителя Вологды будут судить за угрозу убийством матери

В ходе ссоры пьяный мужчина схватил в руки провод от зарядного устройства телефона, набросил на шею матери и затянул концы провода

1087
0

Жителя Вытегры осудили за издевательства над женой

Ему назначили наказание в виде года колонии-поселения

1300
0

Житель Вологды облил собутыльника бензином, поджёг и ударил ножом

Возбуждено уголовное дело

975
0

В Вытегорском районе пенсионерку приговорили к обязательным работам за нападение на соседку с лопатой

Женщины долго враждовали

1011
0

В деревне Хохлово Кадуйского района бездомные собаки грызут домашних животных

По словам жителей уже погибло много кроликов, куриц и кошек

1211
0

В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества

Мужчины были недовольны его работой. Их задержали росгвардейцы.

3122
0

В Вологде пьяный мужчина угрожал поджечь ларёк на улице Пугачёва и расправиться с продавцом

Его задержали росгвардейцы

994
0

Жительница Вологды заявила полицейским, что её ударили ножом и угрожали убийством

Донос оказался ложным. Суд оштрафовал женщину на 5000 рублей.

1056
0

Житель Череповца разбил витрину овощного ларька и угрожал продавцу ножом

Его задержали росгвардейцы

1237
0

Житель Череповца угрожал ружьём дорожным рабочим

Суд приговорил его к условному сроку и обязал выплатить одному из потерпевших 15 тысяч рублей возмещения морального ущерба

1141
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий предприниматель заявил о намерении выкупить торговую марку Lipton
В Череповце пьяный мужчина в ресторане угрожал взорвать заправку гранатой
Жительницу Вологды задержали по подозрению в убийстве сожителя
800 тысяч рублей выплатят охотникам за добычу волков в Вологодской области
291 ребенок родился благодаря процедуре ЭКО в семьях Вологодской области с начала этого года
В Вологодском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лося на трассе
Археологи из Казани подскажут тотьмичам, как сохранить находки при раскопках старинного сользавода
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4853
0
20.11.2022 [БлогоVO]

Такая вот теперь в России быстротекущая жизнь — что на прошлой-то неделе было, никто не помнит. Чего уж говорить о событиях почти пятилетней давности

647
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

686
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика