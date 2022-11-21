Жительницу Вологды задержали по подозрению в убийстве сожителя

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего местного жителя.

«По версии следствия, в ночь на 20.11.2022 по месту жительства на ул. Гагарина г. Вологды 37-летнему мужчине ножом причинено смертельное ранение, от которого он скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О гибели мужчины, по просьбе 34-летней сожительницы потерпевшего, заявили соседи и родственники. На месте происшествия специалисты изъяли предполагаемое орудие преступления. На основании собранных улик сожительницу погибшего задержали.

Обстоятельства происшествия и взаимоотношения фигурантов устанавливаются. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Расследование продолжается.