Жительницу Вологды задержали по подозрению в убийстве сожителя

21.11.2022 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего местного жителя.

«По версии следствия, в ночь на 20.11.2022 по месту жительства на ул. Гагарина г. Вологды 37-летнему мужчине ножом причинено смертельное ранение, от которого он скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О гибели мужчины, по просьбе 34-летней сожительницы потерпевшего, заявили соседи и родственники. На месте происшествия специалисты изъяли предполагаемое орудие преступления. На основании собранных улик сожительницу погибшего задержали.

Обстоятельства происшествия и взаимоотношения фигурантов устанавливаются. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, уголовное дело, следствие

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