800 тысяч рублей выплатят охотникам за добычу волков в Вологодской области

21.11.2022 [Общество]

В Вологодской области сформирован реестр выплаты денежного вознаграждения за добычу волка. Общая сумма вознаграждений составляет 800 тыс. рублей. Выплаты получат охотники, подавшие заявления с 13 декабря 2021 года по 29 марта 2022 года. С начала года на территории региона было добыто 178 особей волка, сообщает облохотдепартамент Вологодской области.

Реестр охотников, добывших волков, формируется уже в третий раз.

– Безусловно, контролировать численность волка необходимо, хищник представляет реальную угрозу для безопасности людей, особенно в отдаленных населенных пунктах. Огромную роль здесь играют охотники. Добыча волка сопряжена с колоссальными затратами времени, труда и средств и правительство области стимулирует добычу зверя. Помимо материального поощрения, также выдаются разрешения на добычу лося и кабана, на эти цели резервируется до 30% от квоты добычи в каждом районе. Благодарю всех охотников, которые вносят свой личный вклад в обеспечение безопасности жителей районов и в процесс регулирования популяции волков, – говорит заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Основная добыча волка приходится на вторую половину зимы и начало весны. В феврале у хищников проходит гон, в это время они сбиваются в стаи. С установлением устойчивого снежного появляется возможность результативного выслеживания хищников и проведения мероприятий по снижению их численности.

Сообщается, что лидером по добыче является Вытегорский район, там добыто 25 особей волка. В Бабаевском районе добыто 24 особей волка, в Тотемском - 20 особей. Охота на волка в охотничьих угодьях Вологодской области открыта с 1 августа по 31 марта.
 

Тэги: волк, волки, охотники, выплаты

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