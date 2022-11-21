291 ребенок родился благодаря процедуре ЭКО в семьях Вологодской области с начала этого года.

ЭКО в Вологодской области можно пройти бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

– При наличии диагноза бесплодие супружеские пары обращаются в кабинет вспомогательных репродуктивных технологий Перинатального центра областной клинической больницы для постановки в очередь, – отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. – За январь-октябрь в регионе выдано 975 направлений на проведение процедуры ЭКО, в том числе на полный цикл – 728, на процедуру криопереноса –247.

В кабинете вспомогательных репродуктивных технологий ведутся регистр и лист ожидания вологжан с диагнозом бесплодие. Электронная версия листа ожидания пациентов с диагнозом бесплодие размещена на сайте Вологодской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Пациенты имеют право выбора медицинской организации, которая работает с использованием ВРТ и участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Воспользоваться процедурой ЭКО по квоте можно в одной из семи клиник, расположенных в области и за ее пределами.

Направления на лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий выдает Перинатальный центр Вологодской областной клинической больницы. Дни приема: понедельник, среда, четверг с 14 до 16 часов, контактный телефон: (8172) 71-98-11.

Программа реализуется в рамках направления «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Демография». Нацпроект рассчитан до 2024 года.

Сообщается. Что объем помощи по ЭКО снижать не планируется.

