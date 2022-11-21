В Вологодском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лося на трассе

19 ноября в Вологодском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лося. ДТП произошло на 22 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск Р21 «Кола» в 18:10.

«По предварительной информации, мужчина, 2000 г. р., управляя автомобилем Лада Приора, не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не принял мер к снижению скорости и совершил столкновение с диким животным (лось)», — сообщает районный отдел ГИБДД.

В пресс-службе ГИБДД по Вологодской области корреспонденту NewsVO рассказали, что животное погибло. Водителя и его пассажиров — 22-летнего и 65-летнего мужчин — госпитализировали с различными травмами.