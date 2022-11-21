В Шекснинском районе водитель Хендай протаранил автобус ПАЗ

21.11.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе водитель Хендай Солярис врезался в автобус ПАЗ. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось, когда легковой автомобиль уходил от погони.  

По информации регионального управления МВД, ДТП произошло накануне около половины шестого вечера на трассе Вологда-Тихвин-Р21 «Кола» на повороте в деревню Нифантово.

Автобус ПАЗ остановился на трассе, чтобы повернуть налево и в это время сзади в него на большой скорости влетел легковой автомобиль. 31-летний водитель Хендай погиб на месте аварии. Водитель автобуса за медицинской помощью не обращался. Также сообщается, что в момент ДТП пассажиров в ПАЗе не было.

Обстоятельства происшествия уточняются.  

Тэги: ДТП, погиб в аварии

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В ходе СВО погиб гвардии рядовой из Сокольского района Николай Трухан
Премиальный BMW снес светофорный объект на улице Прокатова Вологды
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Впервые в Вологодской области врачи ввели препарат Спинраза взрослому пациенту

Похожие новости

В Вологодском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лося на трассе

Водителя и двоих его пассажиров госпитализировали с различными травмами, а животное погибло

286
0

В Вологде женщина попала под автомобиль «Газель» на улице Сергея Орлова

Пострадавшую — жительницу Архангельской области — госпитализировали с травмами

885
0

В Череповце девятилетнего мальчика сбила машина на тротуаре

Пострадавший направлен в больницу для обследования

837
0

В Вологде три человека пострадали в ДТП на улице Герцена

Столкнулись автомобили «Киа» и «Ниссан»

1430
0

В Вологде велосипедиста сбили на перекрестке улиц Гагарина и Петина

53-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу

985
0

В Бабушкинском районе автомобиль «Шевроле Нива» съехал в кювет

20-летнего пассажира авто госпитализировали с травмами

862
0

Премиальный BMW снес светофорный объект на улице Прокатова Вологды

По предварительным данным, водитель из-за усталости мог перепутать педали

1884
0

В Харовском районе мужчина угнал машину у спавшего рыбака

Он хотел добраться до соседней деревни, но по пути, по данным полицейских, «столкнулся с бревнами» и сбежал, бросив машину

1146
0

Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде

Пострадал пассажир автомобиля

1942
0

Двух пешеходов сбил автомобиль на улице Новгородской в Вологде 11 ноября

Водитель сам доставил пострадавших в медучреждение

1447
0

Восьмилетний ребенок попал под колеса Мазды в Вологде

Происшествие случилось накануне около шести часов вечера

1360
0

Два автомобиля сгорели после столкновения в Вологодском районе

Авария произошла накануне вечером на трассе Вологда — Медвежьегорск

1440
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий предприниматель заявил о намерении выкупить торговую марку Lipton
В Череповце пьяный мужчина в ресторане угрожал взорвать заправку гранатой
Жительницу Вологды задержали по подозрению в убийстве сожителя
800 тысяч рублей выплатят охотникам за добычу волков в Вологодской области
291 ребенок родился благодаря процедуре ЭКО в семьях Вологодской области с начала этого года
В Вологодском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лося на трассе
Археологи из Казани подскажут тотьмичам, как сохранить находки при раскопках старинного сользавода
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4853
0
20.11.2022 [БлогоVO]

Такая вот теперь в России быстротекущая жизнь — что на прошлой-то неделе было, никто не помнит. Чего уж говорить о событиях почти пятилетней давности

646
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

686
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика