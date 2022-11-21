В Шекснинском районе водитель Хендай протаранил автобус ПАЗ

В Шекснинском районе водитель Хендай Солярис врезался в автобус ПАЗ. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось, когда легковой автомобиль уходил от погони.

По информации регионального управления МВД, ДТП произошло накануне около половины шестого вечера на трассе Вологда-Тихвин-Р21 «Кола» на повороте в деревню Нифантово.

Автобус ПАЗ остановился на трассе, чтобы повернуть налево и в это время сзади в него на большой скорости влетел легковой автомобиль. 31-летний водитель Хендай погиб на месте аварии. Водитель автобуса за медицинской помощью не обращался. Также сообщается, что в момент ДТП пассажиров в ПАЗе не было.

Обстоятельства происшествия уточняются.