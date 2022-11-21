Строительство школы в Череповце доставит неудобства жителям 106-го микрорайона

В Череповце началось строительство новой школы. По словам мэра города Вадима Германова, подрядчики уже выставили технику и приступили к земляным работам. Помимо строительства школы в 106-м микрорайоне, на улице Сазонова строители начали возводить новый детский сад. Мэр города уточнил, что жителям окрестных домов в ближайшие несколько месяцев придется набраться терпения, когда строители начнут забивать сваи.

«Впереди — пробная забивка и испытания свай. Жителям окрестных домов в ближайшие несколько месяцев придется набраться терпения. Свайное поле на садике будет состоять из 500 элементов, а на школе — из 2000. Грядущие неудобства в будущем будут нивелированы близостью социальных учреждений. Школа и детский сад в шаговой доступности — один из главных факторов выбора жилья на вторичном рынке. Особенно в Зашекснинском районе», - рассказал Вадим Германов.

Новый детский сад должен быть сдан уже через год, а школа - в июле 2024 года. Детский сад на улице Сазонова строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита, а школа — в рамках национального проекта «Образование».