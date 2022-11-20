Череповецкий хоккеист Павел Бучневич признан первой звездой матча между «Сент-Луиз Блюз» и «Анахайм Дакс»

Павел Бучневич признан первой звездой матча Регулярного чемпионата НХЛ, между «Сент-Луиз Блюз» и «Анахайм Дакс».

Череповецкий форвард «блюзменов» забросил две шайбы, в том числе победную, и отдал две голевых передачи. Показатель полезности — «+4». Его команда победила со счётом 6:2.

«Я просто думаю, что когда ты выигрываешь, это всегда весело, — сказал Бучневич. слова которого приводит сайт nhl.com — Я не знаю, сколько мы выиграем сейчас, шесть прямо сейчас, пять? Надеюсь, мы продолжим идти вперед, и всегда весело, когда ты выигрываешь, хорошее настроение в раздевалке. Все [такие] позитивные и все положительные эмоции там. Я думаю, все довольны, даже тренеры».

Всего на счету Бучневича в этом сезоне уже 11 очков по системе гол+пас (4+7) в 12 матчах. 152 место в гонке бомбардиров.

Справка: Павел Бучневич — воспитанник клуба «Северсталь», в системе которого выступал до 2015 года.