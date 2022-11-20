В Череповце подростка будут судить за кражи, угоны и покушение на поджог

20.11.2022 [Общество]

В Череповце 16-летнего подростка будут судить за серию краж и угонов, а также покушение на поджог.

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый угнал отечественный легковой автомобиль с улицы Остинской. Чтобы запустить в нём двигатель, он украл из припаркованных рядом авто два аккумулятора. Сумма ущерба составила более 4000 рублей.

В апреле 2022 года юноша совершил ещё несколько аналогичных преступлений с приятелем-ровесником. На Кирилловском шоссе они попытались снять аккумуляторы с грузовика, но не смогли отсоединить крепления и похитили две аккумуляторные батареи из припаркованной рядом машины. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

«После этого подростки покатались на легковом автомобиле иностранного производства, обнаружив в салоне ключ от двигателя. Другой ночью они снова угнали данную машину, а затем подожгли, причинив владельцу материальный ущерб свыше 100 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, в одну из ночей несовершеннолетние взяли ключ от автофургона у своего знакомого и угнали транспорт.

По ходатайству следователей обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы дела в отношении его подельника выделены в отдельное производство.

Тэги: подросток, кражи, угон, поджог машины, уголовное дело, суд

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