В Череповце девятилетнего мальчика сбила машина на тротуаре

В Череповце девятилетний мальчик угодил под колеса Рено Дастера, когда шел по тротуару. Происшествие случилось в субботу, 19 ноября, у дома №43 по улице Вологодской.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, иномарка наехала на маленького пешехода, когда тот переходил заезд во двор.

«По предварительной информации, водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, а тот в свою очередь тоже остановился. В какой-то момент и водитель, и пешеход вместе продолжили движение», - пояснили в УМВД.

В результате ДТП мальчик с подозрением на ушиб живота направлен в медицинское учреждение для дополнительного обследования. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.