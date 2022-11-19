В Череповце девятилетнего мальчика сбила машина на тротуаре

19.11.2022 [Происшествия]

В Череповце девятилетний мальчик угодил под колеса Рено Дастера, когда шел по тротуару. Происшествие случилось в субботу, 19 ноября, у дома №43 по улице Вологодской.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, иномарка наехала на маленького пешехода, когда тот переходил заезд во двор.   

«По предварительной информации, водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, а тот в свою очередь тоже остановился. В какой-то момент и водитель, и пешеход вместе продолжили движение», - пояснили в УМВД.

В результате ДТП мальчик с подозрением на ушиб живота направлен в медицинское учреждение для дополнительного обследования. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП, пострадал ребенок

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В ходе СВО погиб гвардии рядовой из Сокольского района Николай Трухан

Похожие новости

В Вологде три человека пострадали в ДТП на улице Герцена

Столкнулись автомобили «Киа» и «Ниссан»

864
0

В Вологде велосипедиста сбили на перекрестке улиц Гагарина и Петина

53-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу

791
0

В Бабушкинском районе автомобиль «Шевроле Нива» съехал в кювет

20-летнего пассажира авто госпитализировали с травмами

705
0

Премиальный BMW снес светофорный объект на улице Прокатова Вологды

По предварительным данным, водитель из-за усталости мог перепутать педали

1682
0

В Харовском районе мужчина угнал машину у спавшего рыбака

Он хотел добраться до соседней деревни, но по пути, по данным полицейских, «столкнулся с бревнами» и сбежал, бросив машину

1042
0

Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде

Пострадал пассажир автомобиля

1847
0

Двух пешеходов сбил автомобиль на улице Новгородской в Вологде 11 ноября

Водитель сам доставил пострадавших в медучреждение

1354
0

Восьмилетний ребенок попал под колеса Мазды в Вологде

Происшествие случилось накануне около шести часов вечера

1276
0

Два автомобиля сгорели после столкновения в Вологодском районе

Авария произошла накануне вечером на трассе Вологда — Медвежьегорск

1356
0

Жительница Череповца через суд взыскала деньги с наехавшего на нее велосипедиста

Сумма компенсации морального вреда составила 20 тысяч рублей

1093
0

В Вологде полицейские ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Также ведётся поиск очевидцев происшествия

1165
0

Два человека сгорели в автомобиле после ДТП в Череповецком районе

Авария произошла сегодня ночью на трассе Вологда — Новая Ладога

1505
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце девятилетнего мальчика сбила машина на тротуаре
Волонтеров приглашают на субботник у Скулябинской богадельни в Вологде 20 ноября
«Северсталь» проиграла нижегородскому «Торпедо» за секунду до конца матча
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары
Евгения Лаленкова одержала победу на II этапе Кубка России по конькобежному спорту
В Вологде три человека пострадали в ДТП на улице Герцена
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4682
0
18.11.2022 [БлогоVO]

«Узнай когда приедет твой автобус»

602
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

547
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика