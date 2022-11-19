Волонтеров приглашают на субботник у Скулябинской богадельни в Вологде 20 ноября

19.11.2022 [Культура]

Волонтеров Вологды приглашают на субботник по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения — Скулябинской богадельни.

Необходимый инвентарь предоставят организаторы  — сотрудники Центра «Живое наследие», который занимается координацией и поддержкой деятельности волонтеров в сфере сохранения объектов культурного наследия. Вологодской области.

После субботника для участников проведут экскурсию по Скулябинской богадельне.

Волонтеры, которые учитывают волонтерские часы, могу зарегистрироваться на мероприятие на сайте Добро.ру по ссылке.

Субботник пройдет 20 ноября с 12:00 до 15:00 по адресу: Вологда, набережная VI Армии, 63.

 

 

Тэги: субботник, Скулябинская богадельня

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