«Северсталь» проиграла нижегородскому «Торпедо» за секунду до конца матча

19.11.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось вничью - 1:1. Команды обменялась заброшенными шайбами в неравных составах. Череповчане открыли счёт на 17-й минуте матча, Кирилл Пилипенко реализовал первое большинство своей команды. Нижегородцы также ответили шайбой в большинстве во втором периоде, после того, как у «Северстали» на две минуте был удален Макар Хабаров за удар соперника клюшкой.

Развязка наступила за секунду до конца овертайма. Хозяева запутали череповчан в своей зоне, и японский нападающий «Торпедо» Ю Сато поставил точку в матче - 2:1.

«Игра должна понравиться болельщикам, несмотря на такое маленькое количество голов. Хорошая скоростная игра с большим количеством моментов. Сегодня я могу сказать, что ребята выполнили установку, но, к сожалению, потеряли в конце концентрацию. Подумали, что всё, буллиты. «Торпедо» - с победой. Сегодня у меня дебют как тренера - первая игра против Игоря Ларионова (главный тренер «Торпедо», прим. авт.). Поражение, конечно, обидное», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северсталь» Андрей Разин.

Череповчане набрали 32 очка и вплотную приблизились к московскому «Спартаку» и минскому «Динамо», которые занимают 7 и 8 место на Западе. Следующий матч «Северсталь» проведёт 22 ноября. «Сталевары» в этот день примут московское «Динамо».

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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