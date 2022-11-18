В Вологде три человека пострадали в ДТП на улице Герцена

В Вологде три человека пострадали в ДТП с участием автомобилей «Киа» и «Ниссан» на перекрёстке улиц Герцена и Зосимовской, сообщает городской отдел ГИБДД.

Авария произошла 17 ноября в 20:40. 26-летний водитель «Киа» при повороте налево на Зосимовскую не предоставил преимущество «Ниссану» под управлением 24-летнего мужчины, который ехал прямо в сторону улицы Предтеченской.

Спустя некоторое время после ДТП в медучреждение обратились трое пассажиров «Киа»: 11-летний подросток, а также 48-летняя и 22-летняя женщины.