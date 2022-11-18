Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области

В Вологодской области прошел профессиональный смотр-конкурс «Лучшее молоко-2022». В нем приняли участие как небольшие сельхозартели, которые занимаются производством сырого молока, как и крупные хозяйства. Всего на суд жюри были выставлены 26 проб молока разных хозяйств из 16 районов области.

Эксперты оценивали органолептические свойства продукта - вкус, запах, цвет, физико-химические - температуру, массовую долю жира, массовую долю белка, плотность, кислотность, чистоту, точку замерзания. Все образцы были закодированы, поэтому до вынесения вердикта членов жюри было не известно, какому предприятию они принадлежат.

«От качества сырого молока зависит итоговый вкус нашей знаменитой вологодской молочки. В том числе благодаря проведению профессиональных конкурсов мы не только поддерживаем высокий уровень сырья, но и повышаем его, – отметил заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Победителями XVII областного конкурса качества сырого молока «Лучшее молоко – 2022» стали:

В номинации «Самое вкусное молоко» - сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Калинина, Грязовецкий район.

В номинации «Лучшее фермерское молоко» - индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Гагик Оганесян, Вологодский район.

В номинации «Лучшее молоко Вологодской области»:

Среди хозяйств области с продуктивностью на 1 корову за 2021 год до7200 кг:

1 место. Общество с ограниченной ответственностью «Нива», Тотемский район.

2 место. Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Долговицы», Тарногский район.

3 место. Общество с ограниченной ответственностью «Колос», Верховажский район.

Среди хозяйств области с продуктивностью на 1 корову за 2021 год 7201-8500 кг:

1 место. СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», Вологодский район.

2 место. Общество с ограниченной ответственностью «Ботово», Череповецкий район.

3 место. Общество с ограниченной ответственностью «Северодвинец», Великоустюгский район.

Среди хозяйств области с продуктивностью на 1 корову за 2021 год свыше 8501кг:

1 место. Общество с ограниченной ответственностью «Монза», Междуреченский район.

2 место. Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Коминтерн-2», Кирилловский район.

3 место. Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной конный завод «Вологодский», Вологодский район.

Как пояснили в пресс-службе правительства области, награды победителям вручат в Русском Доме 16 декабря.