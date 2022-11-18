Олег Кувшинников доставил продукты и оборудование вологжанам в зону СВО

Губернатор Олег Кувшинников доставил вещи первой необходимости и оборудование вологжанам в зону специальной военной операции. Глава региона также пообщался с вологжанами, которые принимают участие в боевых действиях.

«Мы доставили самое необходимое из того, что ребята просили привезти. Это, прежде всего, дизельные генераторы, современные рации, которые работают на большом расстоянии, квадрокоптеры, бинокли, приборы ночного видения, бензопилы, шанцевый инструмент, полевые газовые горелки, металлические печки, верховажский мед — все, что требуется бойцам, когда они находятся на марше, или когда они выполняют свою боевую задачу», — рассказал Олег Кувшинников.

Губернатор встретился с командирами подразделений и рядовыми, посмотрел, в каких условиях проходит служба. Как отметил Олег Кувшинников, всего за несколько месяцев военнослужащие успели сплотиться.

Для всех вологжан, проходящих службу в зоне специальной военной операции, в регионе установлены меры поддержки, как единовременные, так и ежемесячные. Кроме того, на семьи добровольцев, контрактников, мобилизованных, которые принимают участие в СВО, оформлены «Социальные паспорта», аккумулирующие меры поддержки членам их семьи, — уточнили в пресс-службе губернатора области.