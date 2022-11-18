Более 70 национальных проектов по всей России реализовала вологодская компания

Более 30 школ новостроек, 25 детских садов, 15 домов культуры, 21 спортивный центр и более 10 библиотек по всей стране оснащены при помощи компании ООО «Национальные проекты».

Только на Вологодчине они работали с такими масштабными проектами, как:

- Средняя общеобразовательная школа № 26 на 1000 мест г. Вологда;

- Центр одаренных детей «Импульс»;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Витязь»;

- Кванториум в Череповце;

- Медиацентр в средней общеобразовательной школе № 17 в Череповце;

- АРТ- мастерская «Бриз» кадетской школы «Корабелы Прионежья» в Вытегре;

- Устюженский дом социального обслуживания и ряд других.

Кроме того, уже второй год подряд компания собирает наборы первоклассника в рамках губернаторского проекта «В первый раз в первый класс!». За это время красные папки со всеми необходимыми товарами для учебы и творчества получили свыше 30 тысяч вологодских первоклассников.

«При реализации национального проекта самое главное – качество работы и соблюдение сроков. При работе с тендерами часто возникает проблема у Заказчика с оформлением документации и другими вопросами технического и юридического характера, которая может серьезно повлиять на срок исполнения работ, - рассказала директор Анастасия Соколова. – Поэтому мы сопровождаем своих Заказчиков с момента создания проекта объекта, консультируем по подбору современного оборудования, его поставке и монтажу, предоставляем консультационные и юридические услуги по описанию технических характеристик для закупочных процедур в рамках 44 федерального закона. И всегда успеваем точно в отведенный срок».

В настоящее время компания «Национальные проекты» имеет два подразделения - «НацПро Поморье» в Архангельске и «НацПро Северо-запад» в Череповце. За два года с нуля нарастили оборот до миллиарда рублей в год и увеличили штат сотрудников почти в 6 раз.

Сейчас компания одновременно работает в нескольких национальных проектах по всей России и планирует принять участие в оснащении образовательных учреждений на вновь присоединенных территориях, а также в городе побратиме Алчевске.