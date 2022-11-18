В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

18.11.2022 [Новости компаний]
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

С 17 ноября билайн объявил «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%.

В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.
Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке beeline.ru/black-friday-v-beeline

Реклама. Рекламодатель. Сайт мобильного оператора билайн beeline.ru

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Тэги: билайн

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