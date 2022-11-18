Выставка работ художника Аркадия Полякова проходит в Вологде в ноябре

18.11.2022 [Культура]

Выставка «Немного о Вологде» художника Аркадия Полякова проходит в вологодском Центре ремесел в ноябре.

Здесь представлены картины с видами Вологды и ее окрестностей.

Аркадий Поляков – график, живописец, художник-реставратор, член Союза художников России с 2008 года. Родился в 1973 году в Вологде. Постоянно живет и работает в Вологде. По специальности Аркадий «реставратор памятников деревянного зодчества». Участник областных, региональных, всероссийских художественных выставок. 

– Более 30 лет я пишу картины в реалистичном стиле с нотками импрессионизма, – говорит о себе Аркадий Поляков. – Я пишу многозначащие портреты, живописные пейзажи, натюрморты. Реставрирую иконы и картины. Работаю с маслом, темперой, мелками и углем. Осваиваю репродукции известных художников.

Произведения художника находятся в коллекциях вологодских музеев, научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, в Российском культурном центре в Варшаве, в галерее «Борей» в Санкт-Петербурге, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Посетить выставку можно до 30 ноября по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Часы работы: понедельник-пятница 8:30-19:00; суббота-воскресенье 10:00-17:00. 

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, картины, Аркадий Поляков, Центр ремесел

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