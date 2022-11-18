Житель Вологды получил по пять суток ареста за отказ от медосвидетельствования и хранение и культивирование наркосодержащих растений

В Вологде суд привлёк 44-летнего местного жителя к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и хранение наркосодержащих растений.

«В ночь на 15 ноября 2022 года сотрудниками полиции в ходе обыска у 44-летнего вологжанина были обнаружены и изъяты срезанные листья растения, содержащие в себе согласно справке об их исследовании наркотическое средство — каннабис (марихуану) общей массой 0,9 гр.», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Установлено, что он хранил наркотик без цели сбыта. Вину мужчина не отрицал. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения, но выводов для себя не сделал. За каждое из трёх правонарушений суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста.