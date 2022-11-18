Житель Усть-Кубинского района вызвал полицейских из-за пропажи бутылки спиртного

В Усть-Кубинском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за ложный вызов полиции.

«Вечером 15 октября 2022 года мужчина, находясь в своей квартире в одной из деревень Усть-Кубинского района, позвонил в полицию и сообщил о том, что у него пропала бутылка с алкоголем. Однако при проверке данная информация не подтвердилась», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде он признал вину и пояснил, что был сильно пьян, не осознавал свои действия и не знает, зачем вызвал полицейских. В качестве наказания суд назначил ему штраф в 1000 рублей.