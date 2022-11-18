Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж

18.11.2022 [Общество]

В вологодской женской исправительной колонии № 1 прошла церемония бракосочетания. Одна из осужденных вышла замуж. Новоиспеченные супруги получили на руки свидетельство о заключении брака. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Примечательно, что буквально несколько дней назад в этой же колонии обновили помещение для проведения осужденными отпусков.

«В спальном помещении теперь располагается 4 спальных места, в комнате отдыха для комфортного проведения личного времени и досуга появился новый плазменный телевизор с мягким диваном, в комнате для приема пищи обновили ковер и мягкую мебель», — говорится в сообщении пресс-службы.

Не исключено, что молодожены, о бракосочетании которых рассказала та же пресс-служба, проведут несколько дней медового месяца именно в этом помещении.

Тэги: женская колония, свадьба
фото: УФСИН по Вологодской области

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