Жителя Вологды будут судить за жестокое обращение с семилетним сыном

18.11.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании, угрозе убийством и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

«По данным следствия, в один из дней апреля 2022 года в областном центре по месту жительства 34-летний мужчина длительное время применял насилие, используя физическую силу и различные предметы в отношении 7-летнего сына», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О происшествии правоохранителям заявила мать потерпевшего, которая, вернувшись вечером с работы, обнаружила на теле сына множественные кровоподтёки на лице и теле и ссадины на руке. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: родители, дети, жестокость, истязание, уголовное дело

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