Лишь пятая часть автовладельцев Северо-Запада готовы сменить автомобиль ради более дешевых запчастей

Подавляющее большинство автовладельцев СЗФО готово отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов. При этом лишь 20% водителей рассматривают возможность смены автомобиля ради более дешевых комплектующих и расходников. Таковы результаты исследования*, которое блок автобизнеса банка «Открытие» провел в середине октября.

58% автовладельцев Северо-Запада не готовы сменить марку машины, чтобы покупать более дешевые запчасти. Уже решились на такой шаг лишь 2% водителей федерального округа, еще 18% ответили, что «скорее готовы» поменять автомобиль на фоне продолжающегося роста цен на детали. При этом 75% респондентов СЗФО готовы отказаться от оригинальных запчастей автомашин в пользу дубликатов.

Более половины опрошенных приобретают запчасти в онлайн-магазине (54%). 34% автовладельцев СЗФО покупают их в традиционных автомагазинах, 27% — на авторынках, 24% — у автодилеров. Каждый десятый водитель Северо-Запада ищет необходимое на авторазборах. Примечательно также, что 5% автовладельцев заказывают запчасти для своих машин за рубежом, а 15% — доверяют замену запчастей автосервисам.

72% жителей СЗФО, участвовавших в исследовании, отметили рост цен на автозапчасти за последний год. При этом лишь 14% не ожидают дальнейшего подорожания комплектующих. 29% респондентов на Северо-Западе ждут роста цен на автозапчасти в диапазоне от 5 до 10%, 27% — на 10-15%, 20% — на 15-25%. 6% водителей региона ждут роста цен на 25-50%, а 3% и вовсе прогнозируют удорожание деталей более чем на 50%.